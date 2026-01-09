Towerborne lanseres i sin helhet i februar

HQ

Utvikleren Stoic har avslørt at det endelig er på tide for RPG-brawleren Towerborne å gå ut av Early Access og lanseres i sin helhet. Spillet, som startet sin livssyklus som et Early Access-spill på PC før det kom til Xbox i april 2025 i form av et Xbox Game Preview -prosjekt, vil snart forvandle seg til sin 1.0-tilstand og få en debut på flere plattformer også.

Som bekreftet i et Xbox Wire-innlegg, vil Towerborne lanseres i sin helhet 26. februar på PC, Xbox Series X / S, PS5 og Game Pass Premium og Ultimate. Når denne lanseringen skjer, vil prosjektet også motta en stor oppdatering som vil levere en "reimagined launch experience".

Når vi ser på hva denne oppdateringen vil inneholde, blir vi lovet den komplette og fulle historien om spillet med et stort sjefskampoppgjør på slutten. På toppen av dette er et nytt og omarbeidet vanskelighetssystem som skal balansere spillet betydelig. World Map blir også reimagined og blir utvidet med et kystbiom også. Det vil bli nye møter og kamputfordringer, og på toppen av det hele blir det lagt til ny musikk, livskvalitet og feilrettinger er lovet, og det kosmetiske systemet vil se veldig annerledes ut ved at all kosmetikk kan tjenes gjennom spillingen.

Når Towerborne kommer, vil det selges for $ 24.99 for den vanlige utgaven og $ 29.99 for Deluxe Edition.