Towerborne lanseres som Early Access neste måned

HQ

For litt over et år siden annonserte The Banner Saga studioet Stoic sitt nye spill Towerborne, og nå kommer vi nærmere og nærmere en utgivelse. Selv om en eksakt lanseringsdato for den fullstendige lanseringen ikke er annonsert ennå, har utvikleren i det minste valgt å kunngjøre at spillet vil bli utgitt som en Early Access-tittel allerede den 10. september.

Early Access-versjonen ser foreløpig ut til å være begrenset til Steam, men den kommer til Xbox Game Preview på et senere tidspunkt. Når eventyret slippes i 2025, vil det også være tilgjengelig for PC, Xbox og Game Pass.