Towerborne-utviklerne forklarer hvorfor Steam får Early Access før Xbox

HQ

Et spill som har fløyet under radaren på Gamescom, der Indiana Jones and the Great Circle har fått nesten all oppmerksomheten for Microsoft, er Towerborne. Det har blitt vist frem med både en ny trailer og nyheten om at vi vil kunne teste det så tidlig som neste måned.

Det vil bli utgitt som en Early Access-tittel, men bare på Steam, noe som er litt rart med tanke på at det er utgitt av Xbox Game Studios. Det vil imidlertid komme som en Xbox Game Preview-tittel også, men ikke før neste år, og under torsdagens Xbox Gamescom-livestream forklarte utvikleren Stoic hvorfor:

"Å få spillet i spillernes hender er superviktig for oss, vi ønsker å ha den diskusjonen med samfunnet og få dem til å være en del av spillbyggingen [prosessen] ...

Å komme dit, være i stand til å ha det, og få innspill og ta det inn - Steam gjør det tilfeldigvis bra for oss, og vi vil sørge for at vi er fullt forberedt når vi kommer til Xbox Game Preview neste år og har et ekspansivt antall spillere som kommer inn som vi virkelig er klare for, og vi ønsker ikke å skuffe."

Den eneste måten å delta i testperioden med tidlig tilgang er å kjøpe Founder's Pack, noe som holder antallet spillere nede og sikrer at de som registrerer seg er interesserte og villige til å bidra til å forbedre spillet. På denne måten er de bedre rustet for det store rushet, ettersom Xbox Game Preview-versjonen vil være inkludert i Game Pass.

Vil du gi denne Castle Crashers-utfordreren en sjanse når det slippes som Early Access på Steam i september?

Takk til Pure Xbox