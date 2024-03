Towerborne vil bli vist på torsdag

HQ

Selv om du kanskje ikke har hørt så mye om Towerborne, tror vi at det kan være noe av en sovende hit som lanseres senere i år.

Det utvikles av Stoic (The Banner Saga), og har blitt beskrevet som en slags åndelig oppfølger til Castle Crashers med samarbeid for fire spillere, en enorm verden å utforske, mange evner å mestre, en mengde fiender å kjempe mot, massevis av utstyr og våpen, mange tilpasningsmuligheter og kontinuerlig støtte med nytt innhold - alt presentert i et vakkert design.

Media fikk muligheten til å prøve en tidlig versjon av spillet under Gamescom i fjor, og ble virkelig imponert. Og nå får vi se mer av dette eventyret, for Stoic og Xbox Game Studios har annonsert en Twitch -stream som finner sted torsdag 7. mars kl. 22:00 GMT / 23:00 CET. Sikkert noe å se frem til.