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Toy Story 5 markerer andre gang i denne filmserien at vi har spurt oss selv: «var denne filmen nødvendig?» For mange var Toy Story 3 (2010) en så perfekt avslutning på trilogien at alle gikk av hengslene da Toy Story 4 ble annonsert. Men så kom den fjerde filmen ut i 2019, og selv om den fikk blandede anmeldelser, var de fleste enige om at den var et verdig tilskudd til historien som viste lekenes nye liv etter Andy, og hadde en annen hjerteskjærende slutt som fungerte som en nesten perfekt avslutning på serien.

Men nå er vi på samme punkt igjen. Toy Story er tilbake, og Woody og Buzz er gjenforent igjen. Så, var denne filmen nødvendig? Tilfører den noe virkelig revolusjonerende til serien? Undergraver den slutten på den forrige filmen? Svaret på disse spørsmålene er... kanskje ikke, nei og sannsynligvis ja. Men for en gangs skyld vil jeg slutte å være en av de sutrete typene som klager på alt, og bare nyte det vi har, for det er mye å elske ved Toy Story 5, selv om det også finnes noen få svakheter.

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Toy Story 5 er en veldig god film, fylt som forventet med gripende temaer, dype filosofiske ideer og morsomme nye karakterer, men den når ikke de samme høyder som de utmerkede forrige filmene. Dine egne forventninger, og hvor mye verdi du legger i ideen om å bevare den opprinnelige trilogien som noe uberørt, og frykter og avviser alt som kommer etterpå i tilfelle det ødelegger dine egne minner om filmene, er de viktigste hindringene som kan stå i veien mellom deg og Toy Story 5.

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Men den uforsonlige, nesten religiøse tilknytningen til originalene, som skjedde med fanbasen til Toy Story, men som også har skjedd med andre filmserier som den originale Star Wars-trilogien, er ikke noe å være stolt av, og hvis alle disse filmene har lært oss noe, inkludert den femte, er det at vi må være modige og akseptere endringene.

Toy Story 5 handler om barns kompliserte følelser, akkurat som Inside Out

Noe av det beste med denne serien er at premisset om levende leker egentlig er en trojansk hest som kan brukes til å snakke med barn om voksne temaer som meningen med livet, hvordan man lærer å gi slipp, og viljen til å gå videre og akseptere endringer. Hvis det er én ting som er klart etter fire filmer, er det at lekenes liv uunngåelig er på vei mot tragedie og tap: før eller senere vil barnet deres vokse opp og slutte å leke med dem, så de vil ende opp på en hylle og samle støv – i beste fall, for de fleste vil tilbringe evigheten i en mørk eske – og det er bare for de heldige som ikke blir borte eller ødelagt før det.

Alle filmene handler om at lekene lærer å møte livets motgang sammen, og paradokset at noen ganger er de vakreste tingene i livet også de tingene som vil gjøre oss triste. Toy Story 5 er ikke annerledes, men i stedet for å være sentrert rundt Woody og Buzz igjen, setter den fokuset helt på Jessie, hovedpersonen i denne filmen, som ser hvordan hennes elskede Bonnie glir bort fra henne, noe som bringer tilbake traumet fra å bli forlatt av Emily, som vi ser i den hjerteskjærende flashback-sangen i Toy Story 2.

Selv om det kanskje ikke er så originalt (det er veldig liknende konflikter som i de andre filmene), føles det ikke repeterende fordi manuset alltid er morsomt og underholdende, har flere handlingslinjer som går parallelt, og viktigst av alt, gir Bonnie større betydning enn hun selv hadde i 3-4 eller Andy hadde i 1-2. Med mer enn et par referanser til Inside Out (og enda flere til Inside Out 2) er den åtte år gamle Bonnie en hovedperson gjennom hele filmen, og hun går også gjennom en vanskelig periode når hun møter utfordringene ved å bli voksen og få venner. Akkurat som Rileys følelser hjalp henne med å modnes i Inside Out, drar Bonnies leker på et eventyr for å få henne til å føle seg bedre, samtidig som de også må takle sine egne utfordringer. Og det er vakkert å se på og, som forventet, veldig rørende.

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Et annet triumferende aspekt ved filmen er at den endelig utforsker et tema som alltid har blitt ignorert i de fire tidligere filmene: teknologi og hvordan den påvirker barn, med et nettbrett for barn kalt Lilypad som hovedskurken her. Filmen etablerer en slags «mørk tidsalder for lekene» ettersom teknologi (nettbrett, telefoner) tar over for tradisjonell lek og fantasi, og derfor er lekene ikke lenger ønsket av barna.

Dessverre unngikk filmen de fleste av våre helt unødvendige spørsmål om verdensbygging (hvis et leketablet også er levende, er vanlige nettbrett, telefoner eller datamaskiner også levende? Er spillkonsoller også levende? Og videospillene og programmene inni dem?). Men (nå snakker vi alvor) det filmen på en smart måte fikk frem, var at det virkelige problemet ikke er teknologien i seg selv, men hvordan teknologien dikterer våre personlige relasjoner og har ødelagt ikke bare fantasien vår, men også evnen vår til å kommunisere med andre.

Likevel er ikke denne treffende kritikken av teknologien filmens hovedfokus, men bakteppet for de virkelige temaene som Pixar har behandlet gang på gang i filmene sine: frykten for å miste, angsten for forandringer og viktigheten av å ta godt vare på våre menneskelige bånd. Alt dette utforskes gjennom en svært underholdende historie som, vil jeg si, fungerer litt bedre enn Toy Story 4, som til tider var mer en uklar psykologisk studie av Woody enn et morsomt, lettbeint eventyr, selv om avslutningen på den fjerde filmen var overlegen.

Nesten alt i « Toy Story 5 » fungerer, men ikke alt er perfekt. Noen handlingslinjer føles litt svakere og utenfor, inkludert Woody selv: Jeg fikk følelsen av at det fantes en versjon av manuset uten ham, som holdt seg tro mot slutten på «Toy Story 4»... og den var kanskje ikke så veldig forskjellig fra det endelige manuset. Rollebesetningen av birollefigurer er heller ikke like minneverdig som i de andre filmene. Til slutt, fra Pixar, et studio som vanligvis treffer de store, emosjonelle høydepunktene, er det en scene som jeg følte var forhastet og dårlig skrevet, og som kunne ha passet bedre inn i historien med en omskriving.

Likevel er dette mindre bekymringer om en film som treffer med det meste av det den forsøker å gjøre. Den eneste «synden» er at den kanskje ikke er like smart som Toy Story 2, like emosjonell som Toy Story 3 eller like dyp som Toy Story 4. Men det er ikke deres feil, og hvis de fortsetter å fortelle relevante historier og lære oss viktige lekser samtidig som de gir oss så mye moro, vil jeg være den første i køen for Toy Story 6.