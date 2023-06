Toy Story 5 gjenforener Woody og Buzz Lightyear

Noen timer etter at Toy Story 5 ble annonsert bekreftet Tim Allen at han kommer tilbake som Buzz Lightyear, men Tom Hanks har ikke sagt noe om en eventuell return for Woody enda. Heldigvis tar en annen person seg av å fortelle at cowboyen i alle fall er med.

I et intervju med Variety bekrefter Pixar-sjefen Pete Docter at vi får se både Sheriff Woody og Buzz Lightyear i Toy Store 5, til tross for at de to gikk hver sin vei mot slutten av Toy Story 4.

Det er ikke klart hvordan de to karakterene skal gjenforenes, for Docter sier bare:

"Vi har en ny Toy Story, så Woody og Buzz er tilbake."

Dermed sier han altså heller ikke noe om Tom Hanks kommer tilbake for å gi stemmen sin til Woody, så selv om det virker usannsynlig at han hopper av nå vet vi fortsatt ikke med sikkerhet at han kommer tilbake.