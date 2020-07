Du ser på Annonser

Ubisoft Nadeo er tilbake med en oppgradert versjon av deres velkjente Trackmania-spill. Det er det samme gamle spillet, men med noen oppgraderinger, og noe nytt innhold som enkelte absolutt ikke vil like. Etter å ha spilt det i mange timer kan jeg definitivt si at det har følelsen av Trackmania, men er det nok til å forsvare et helt nytt spill?

Trackmania har vært en del av spillkarrieren min nærmest så lenge jeg kan huske. Helt siden den første utgaven i 2003 har jeg brukt time etter time på å sette nye bestetider på morsomme baner i et litt annerledes bilspill. Disse timene har inneholdt mye frustrasjon, men også en fantastisk mestringsfølelse de gangene jeg endelig slår bestetiden etter å ha prøvd den samme banen i to timer. Spillet har alltid vært avhengighetsskapende, og 2020-utgaven er intet unntak. For å være helt ærlig hadde nok denne anmeldelsen vært klar noen dager tidligere hadde det ikke vært fordi at jeg har brukt mye tid på å få gullmedalje på alle baner.

Trackmania ser fortsatt bra ut.

Akkurat det er hva Trackmania gir meg. Selv med et begrenset antall offisielle baner ved utgivelse (50 inkludert trening) har jeg masse innhold ettersom jeg ønsker å forbedre meg hele tiden. Finner jeg en kompis som gjør akkurat det samme er vi begge låst fast til spillet i mange timer ekstra. Trackmania gir en fartsfølelse ulikt noe annet spill. Med fantastisk veigrep, i alle fall på asfalt, og turbo-boost rundt annenhver sving er det lite tid til hvile på disse banene. Fokuset må ligge på bilen og banen til enhver tid for å finne den perfekte kjørelinjen for å kutte ned tiden med hundredeler for å sette ny bestetid.

Du kan lage flotte design til bilene, men da bør du ha rikelig med tid.

Spillserien startet med ekstremt bra veigrep ved at alt foregikk på asfalt, men over tid har de fått tilskudd som grus og biler som drifter. Sistnevnte er ikke å finne i Trackmania 2020, men grus og gress er tilstede i likhet med nykommeren is. Overgangen mellom asfalt og is på banen er kort forklart himmel og helvete på hjul, og det tok ikke lang tid før jeg innså at asfalt er mer for meg enn is. Med det sagt så gir iskjøringen en ny dimensjon til spillet, og det krever helt andre ferdigheter å mestre. Ja akkurat, som om vi ikke hadde nok utfordringer i dette spillet...

Lyd og grafikk i spillet er ikke stort annerledes fra forgjengerne. Spillet ser bra ut for hva det er, med et par oppgraderinger til omgivelsene. Lydene fra bilene lar meg føle farten i bilene på samme måte som grafikken gjør, og musikken er den samme som vi kjenner fra de tidligere spillene. For min del ble Spotify tidlig satt på i bakgrunnen for å få meg gira nok til å sette de beste rundetidene.

Turbo gjør alt mye morsommere.

Et av de viktigste aspektene med Trackmania-serien er innholdet laget av brukere. Antall baner som er bygd av brukere er grunnen til at Trackmania 2 fortsatt lever den dag i dag. Ubisoft Nadeo gir meg noen nye verktøy i banebyggeren i Trackmania 2020, og jeg kan enkelt se for meg at de som virkelig kan dette kan bruke disse funksjonene til å lage noen virkelig morsomme baner. Allerede ved utgivelse av spillet ser jeg en rekke baner som er laget av brukere, og flere kommer hver eneste dag. Bildesigneren er derimot en helt annen historie. Den er full av småfeil, og er ekstremt vanskelig å håndtere. Jeg har fortsatt et lite håp om at det kommer en tredjeparts-designer i fremtiden, men foreløpig må jeg forholde meg til den som er i spillet, og det er ikke veldig lovende, og det krever enorm tålmodighet for å lage et bra utseende på bilen.

Selv om det er morsomt å slå egne tider igjen og igjen, er det enda morsommere å vinne over venner, men med mindre du er villig til å betale for club-versjonen av spillet er man tvunget til å sette opp et Google-spreadsheet eller lignende for å sammenligne tider. Jeg fikk tilgang til club-versjonen for å gjøre denne anmeldelsen, men vennene mine hadde enten gratis- eller standardversjonen, slik at de ikke kunne bli med i min klubb for å sammenligne tider. Dette er sannsynligvis det mest frustrerende med spillet.

Banebyggeren er en ekstremt viktig del av Trackmania.

Ubisoft tenker i nye baner ved salg av spill. Spillet kan spilles helt gratis, men da med meget begrensede muligheter. Med standardversjonen kan jeg fjerne reklamer i spillet, lage mer avanserte baner, lage og lagre utseender for bilen min (men ikke bruke de) eller bli med i offentlige club-rom for å spille med andre. Vil jeg ha den fulle opplevelsen med spillet må jeg opp på club-versjonen av spillet. Prisen på dette er lik fullpris på hva man kan forvente av et slikt spill, men abonnementet varer kun i enten ett eller tre år. Prisene er ikke ekstremt høye, men det faktum at de har gått over til abonnementsløsninger har satt sinnene i kok til store deler av Trackmania-samfunnet.

Alt i alt er Trackmania et godt bilspill som vi kjenner godt til fra gamle dager. Dessverre så er det manglende innhold med mindre du er villig til å betale for et abonnement, og jeg må si jeg er spent på hvordan levbarheten til spillet blir kontra forgjengeren ettersom de nå kjører med abonnementssystem. Det krever store mengder tålmodighet for å bygge baner, og spesielt designe biler, men hvem spiller vel Trackmania uten å i det minste ha en viss mengde tålmodighet?

Det er vanskelig å kritisere spillet for mye for å ha lite innhold i gratisversjonen, all den tid det faktisk er gratis.