Trailer for et avvist LEGO James Bond-videospill lekker på nettet

LEGO videospill har dekket noen av de mest kjente film- og TV-franchisene gjennom tidene: Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic World, Ringenes Herre, og til og med noen svært merkelige valg som The A Team, E.T., The Goonies eller Knight Rider i LEGO Dimensions. Den kanskje største som ikke har fått klossbehandling, er den lengste av dem alle: 007 James Bond.

Imidlertid har det lenge vært rykter om at Traveler's Tales prøvde å lage en LEGO James Bond. Og denne uken dukket det opp en lekket trailer for en kansellert LEGO James Bond på Reddit.

Selv om filmen er uferdig, inneholder den lett gjenkjennelige scener fra filmer som Casino Royale, Goldfinger, Mannen med den gylne pistol, Dr. No, For Your Eyes Only... inkludert LEGO-versjoner av Honey Rider og Blofeld.

Hva skjedde med dette spillet? Ifølge LEGOGameMuseum, som kommenterte innlegget og hevdet at de kjenner folk som jobbet med TT Games, ble denne traileren laget som en pitch for LEGO Gruppen, og var ikke ment som en utvidelsespakke for LEGO Dimensions, men som et eget standalon-spill etter at det ble klart at eksperimentet med leketøy-til-liv ikke fungerte og ikke ville få et tredje år med innhold.

Imidlertid avviste LEGO tilsynelatende det, og det er ikke vanskelig å se hvorfor: James Bond er for modent for leketøyselskapet. Selv om man toner det ned, er det nesten umulig å skjule den konstante bruken av våpen, vold og sex-insinuasjoner. Ja, LEGO Dimensions hadde Mission: Impossible, men James Bond er en franchise der nesten halvparten av filmene har ordet "Die", "Kill" eller "Pussy" i tittelen.

Så teknisk sett ser det ut til at dette ikke var et kansellert spill, men snarere en pitch for et spill som aldri ble laget. Men etter at LEGO godkjente en tilpasning av en annen moden franchise, LEGO Horizon, skal man aldri si aldri igjen ...