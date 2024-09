Traileren til den nye Snøhvit-filmen har nå over en million dislikes på YouTube

Det er ikke akkurat noen nyhet at det er mye hat på nettet, både til høyre og venstre. Men det er likevel litt oppsiktsvekkende når en trailer for en kommende film klarer å nå slike høyder.

Filmtraileren for Disneys nye versjon av Snøhvit har klart å samle over en million dislikes på YouTube, og kommentarfeltet taler for seg selv. Fans vil virkelig ikke vite av denne kommende Disney-filmen med Rachel Zegler i hovedrollen.

Hvorvidt disse sterke meningene vil gjenspeiles i filmens billettinntekter er noe som blir svært interessant å følge med på.

Hva tror du, vil nyinnspillingen av Snehvit bli en stor flopp? Du kan se den aktuelle traileren nedenfor.