Trainwreck utestengt fra Valorant i 31 dager på grunn av påstått rangmanipulering

Streamer Trainwreck har blitt rammet av et overraskende 31-dagers forbud av Riot Games på grunn av påstått manipulering av hans rang på Valorant. Påstanden sier at Trainwreck ble styrket for å spille en skifer av spill med mye høyere rangerte individer, alt under et livestream-arrangement med Sinatraa, ProdCM, Dapr og Hamyontwitch.

Trainwreck uttrykte enorm misnøye med dette forbudet, og bemerket at han blir straffet av Riot for "å være dårlig i spillet og spille live på stream".

Hele denne situasjonen kommer også som en bemerkelsesverdig Riot anti-cheat-figur, GamerDoc, har uttalt i en Discord-tråd, som fanget av xQc, at "trainwrecks ble båret hvert spill" og at "heller ikke forbudet vil bli tilbakeført" fordi det angivelig bryter vilkårene for bruk med hensyn til "et klart tilfelle av at han ble båret av spillere over hans dyktighet".

GamerDoc har avklart ytterligere i en melding der han forklarer "dette var ikke bare en 5-stack med venner på sine egne kontoer." Han fortsetter med å merke seg at "En udødelig spiller (med tidligere boosting-forbud på deres hoved) byttet mellom FLERE smurfer / delte kontoer med lavere rang som de ikke eide. Den gruppen kjørte ~ 80% gevinst på tvers av ~ 50 spill.

"Dette bryter direkte med ToS paragraf 15a (a): "å spille på en annen persons konto eller på annen måte delta i aktiviteter som har til hensikt å "øke" en kontos status eller rang."

