Tramell Tillman slutter seg til Spider-Man: Brand New Day

Tramell Tillman, best kjent for sin anerkjente rolleprestasjon i Apple TV+s Severance, har offisielt sluttet seg til rollelisten i Marvel Studios' kommende Spider-Man: Brand New Day. Filmen, som er regissert av Destin Daniel Cretton, har premiere 31. juli 2026, og blir den fjerde MCU-filmen for Tom Hollands Peter Parker. Ved siden av Holland kommer kjente fjes som Zendaya, Jacob Batalon og Mark Ruffalo tilbake, mens Jon Bernthal og Michael Mando stepper inn som henholdsvis Punisher og Scorpion. Tillmans rollebesetning tilfører enda et spennende lag til et allerede stablet ensemble.

Marvel holder tett om hvem Tillman skal spille, men ryktene antyder at hans rollefigur kan være en stor skurk. Fans har spekulert i alt fra Norman Osborn til Robbie Robertson, Tombstone, eller til og med en helt ny skapelse i MCU. Med tanke på Tillmans gjennombruddssuksess i Severance og hans rolle i Mission: Impossible - The Final Reckoning, bidrar mysteriet rundt hans karakter bare til å øke forventningene til filmen.

Marvel holder kortene tett til brystet, og Tramell Tillmans rolle forblir et av de største ubesvarte spørsmålene i Spider-Man: Brand New Day inntil videre.