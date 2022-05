Transformers-stjerne har hovedrollen i The Callisto Protocol

HQ

PUBG: Battlegrounds tok jo som kjent verden med storm og startet et ekstremt sterkt fokus på battle royale-spill, men gjengen i Bluehole overrasket oss likevel veldig med det neste spillet i universet. For de færreste forventet vel at et nytt PUBG ville være et skrekkspill kalt The Callisto Protocol laget av Dead Space-skapere, men det var akkurat dette som ble annonsert i 2020. Vi har sannelig ikke hørt stort siden den gang selv om spillet visstnok skal lanseres i år, men nå er det tid for å få langt mer informasjon.

For gjengen i Game Informer har fått besøke utviklerne i Striking Distance for å lære mer om The Callisto Protocol som en del av det nyeste bladet, noe som har fått studioet til å avsløre at Josh Duhamel (som vel er mest kjent som Lennox i Transformers-filmene og Danny McCoy i Las Vegas) spiller hovedrollen som Jacob Lee. Dermed kan du være veldig trygg på at han vil snakke mye mer enn Isaac Clarke i Dead Space...