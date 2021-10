Tre Volvo-biler og en elektrisk Lotus bekreftet til Forza Horizon 5

HQ

Forza Horizon 5 fikk seks nye bilder bekreftet i løpet av helgen da Playground Games hadde spennende nyheter å dele. De har nå bekreftet at svenske Volvo blir med i spillet, og at vi kan se frem mot å ratte rundt i 242 Turbo Evolution (1983), 850 R (1997) og V60 Polestar (2015).

De avslørte dessuten at det helelektriske beistet Lotus Evija (2020) også blir med i spillet, en kjerre som gjør 0-100 km/h på under tre sekunder og når hele 300 km/h på mindre enn ni sekunder. Til slutt ble det presentert at muskelklassikeren Shelby nå er klar med to klassiske sportsbiler: Cobra 427 S/C og Cobra Daytona Coupe, begge fra 1965.

Du kan sjekke ut Evija nedenfor. Forza Horizon 5 lanseres den 9. november til PC og Xbox og inngår fra dag én med Xbox Game Pass.