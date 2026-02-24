Tredje sesong av Wednesday er nå i produksjon med Winona Ryder blant skuespillerne

HQ

Hvis du har ventet på mer informasjon om den kommende tredje sesongen av Wednesday, har Netflix levert dette og litt til.

I en ny Netflix Tudum-artikkel er det bekreftet at produksjonen nå er i gang på den kommende neste sesongen av serien, som i skrivende stund filmes i nærheten av Dublin. Men for å bygge videre på dette, har en rekke nye skuespillere blitt bekreftet, stjerner som vil bli med i den tilbakevendende rollebesetningen og nyankomne Eva Green, som går inn for å spille den quirky tante Ophelia.

De nye skuespillerne er overskrevet av Winona Ryder, som bytter en Netflix tentpole-franchise av Stranger Things nå som er over for en annen tentpole-serie fra streameren. Det er uklart hvem Ryder skal spille, men vi blir fortalt at "nye lærere" blir introdusert på Nevermore Academy, så kanskje hun vil bli med i fakultetet.

Ellers vil rollebesetningen bli forbedret med Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan og Kennedy Moyer, hvorav to sannsynligvis vil være lærere og de andre som uten tvil vil bli med på den skumle og sprø skolen som nye studenter.

Naturligvis vil alle disse tilleggene se ut til å støtte den tilbakevendende rollebesetningen av Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman og mer, hvorav noen av dem kan du se i den nyeste traileren for serien nedenfor.