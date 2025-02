Trent Alexander-Arnold hånes igjen for sine manglende defensive ferdigheter, men Real Madrid er ikke i tvil

HQ

Trent Alexander-Arnold har nok en gang vært under kritikk for sine prestasjoner i Liverpool. Til tross for at laget vant 2-0 mot Manchester City forrige søndag og tok et stort steg mot Premier League-tittelen, ble Alexander-Arnold kritisert for sin manglende evne til å stoppe Jérémy Doku. Statistikk fra Sofascore viser at Alexander-Arnold bare vant to av 13 dueller, og ble driblet 12 ganger, mer enn noen annen spiller denne sesongen i en Premier League-kamp. Han mistet også ballen 17 ganger og hadde en gjennomsnittlig pasningsnøyaktighet på 71 prosent.

Foran ham slo Doku motsatt sesongrekord: Han gjennomførte flest driblinger enn noen annen spiller denne sesongen: 15. I andre omgang av kampen, da Manchester City dominerte ballbesittelsen på Etihad og Doku enkelt overgikk Alexander-Arnold, var det bare manglende treffsikkerhet som hindret Manchester City i å snu kampen på hodet. Hvis det hadde skjedd, ville Trent Alexander-Arnold fått mesteparten av skylden.

Det er ikke første gang det stilles spørsmålstegn ved 26-åringens kvalitet, med overskrifter som "De snakker om at han skal til Real Madrid, men slik han forsvarer seg, skal han til Tranmere Rovers (en tredjedivisjonsklubb)".

Trent Alexander-Arnold går nemlig ut av kontrakt i år, og til tross for at han ikke ønsker å dra i vinter (noe som ellers er logisk, ettersom Liverpool ligger godt an til å vinne Premier League og Champions League i år), er Real Madrid "100% sikre" på at den engelske spilleren, som opprinnelig kommer fra Liverpool, vil signere for Real Madrid for fire sesonger til sommeren. Det er ifølge kilder til Cadena Ser: Klubben anser avtalen som i boks, og et bevis på det er at Liverpool allerede gir minutter til 21 år gamle Conor Bradley i samme posisjon.