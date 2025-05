Trent Alexander-Arnold kan spille for Real Madrid i FIFA Club World Cup neste måned

HQ

Etter at det ble kjent at Trent Alexander-Arnold forlater Liverpool når kontrakten hans går ut neste måned, er det bare et tidsspørsmål før Real Madrid annonserer den Liverpool-fødte spilleren som en ny forsterkning til neste sesong... en som kan komme til å spille mye tidligere.

Ifølge flere kilder har Real Madrid planer om at Trent Alexander-Arnold skal komme til klubben så snart som mulig: etter ligaavslutningen i mai, men i tide til VM for klubblag, som finner sted mellom 15. juni og 18. juli. Det vil i så fall bety at Trent forlater Liverpool to uker før kontrakten hans utløper 30. juni.

For at det skal skje, er Real Madrid villig til å betale 1 million euro for den tidlige frigjøringen. Det er ikke en fullverdig signering, da Trent teknisk sett fortsatt vil signere som en fri agent, men det vil hjelpe Liverpool med å få litt penger tilbake i stedet for å miste sin verdifulle spiller "gratis". Liverpool skal ikke spille FIFA Club World Cup (de eneste engelske lagene blir Chelsea og Manchester City, Champions League-vinnerne i 2021 og 2023).

Det pågår for tiden diskusjoner mellom de to klubbene. I så fall kan Alexander-Arnold få sin hvite debut 18. juni mot Al Hilal.