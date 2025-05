Trent Alexander-Arnold bekrefter at han forlater Liverpool etter 20 år

HQ

Trent Alexander-Arnold har bekreftet at han forlater Liverpool når kontrakten hans utløper neste måned. Nå som Liverpool allerede har feiret Premier League-tittelen, uten at noe annet står på spill for klubben, vil nyheten være lettere å fordøye for fansen, som hadde ønsket at han skulle bli i Liverpool for alltid, klubben der 26-åringen fra Liverpool-forstaden Merseyside hadde spilt siden han var seks år gammel. På førstelaget, der han debuterte i 2016, spilte han 352 kamper og scoret 23 mål.

"Først og fremst vil jeg si at det ikke er en enkel avgjørelse, og det er mange tanker og følelser som har gått inn i det. Jeg har vært her i 20 år nå, elsket hvert eneste minutt av det, oppnådd alle drømmene mine, oppnådd alt jeg noen gang har ønsket meg her".

Kunngjøringen er lagt ut på Liverpools hjemmeside, sammen med et intervju der Alexander-Arnold forklarer hvorfor han har tatt den avgjørelsen: "Jeg har kommet til et punkt nå hvor jeg føler at jeg trenger en ny forandring, en ny utfordring for meg som spiller og som person."

https://x.com/FabrizioRomano/status/1919319555911954713

Hans neste stoppested blir nesten helt sikkert Real Madrid, slik det har vært meldt i flere måneder. Høyrebacken vil være en naturlig erstatter for aldrende Dani Carvajal, men begge vil rotere på posisjonen neste år, når Dani Carvajal blir friskmeldt fra sin skade, og det vil være opp til den nye treneren, sannsynligvis Xabi Alonso, å avgjøre hvem som får være med i startoppstillingen...