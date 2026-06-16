Trevoh Chalobah erstatter Livramento i Englands VM-tropp, én dag før debutkampen mot Kroatia

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England blir et av de siste landene som debuterer i VM 2026 (onsdag 17. juni, kl. 21:00 BST, 22:00 CEST, mot Kroatia), som en del av gruppe L som også inkluderer Ghana og Panama, og dessverre må de gjøre det uten Tino Livramento, back fra Newcastle United, som ble skadet under trening.

Siden det fortsatt er over 24 timer til debutkampen, har laget lov til å foreta siste-minutt-byttinger i troppen fra reservespillerne, og trener Thomas Tuchel har valgt Trevoh Chalobah fra Chelsea, som bare hadde spilt én kamp for England, i en vennskapskamp mot Senegal i juni 2025, men hadde sittet på benken i flere VM-kvalifiseringskamper. Livramento hadde spilt fem kamper siden november 2024, under Gareth Southgates tid.

Mange stilte spørsmål ved Livramentos form fra starten av, da han allerede hadde gått glipp av de siste ukene av sesongen med klubben sin på grunn av en lårskade. Chalobah vil imidlertid ikke være klar for onsdagens kamp, og vil møte resten av troppen på treningsleiren i Kansas City.