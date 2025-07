Treyarch avslører veikartet for Call of Duty: Black Ops 6s femte sesong

HQ

Det er ingen å slå rundt busken, de siste ukene har vært litt jevnere for Call of Duty, spesielt hvis du er en Zombies fan. Etter en skifer med flotte back-to-back-sesonger, tilbød sesong 4 ikke mye for undead-slayers å glede seg over, men dette vil endre seg i den kommende sesongen 5 ettersom det er planlagt masse innhold for alle fans.

Som vi rapporterte i går, sesong 5 debuterer neste uke 7. august, og det vil være en fullpakket. Med tonnevis planlagt på tvers av Multiplayer, Zombies, og Warzone, kan du se den oppsummerte veikartet nedenfor.

Flerspiller:



4 nye kart - Runway, Exchange, World Motor Dynasty, Jackpot (i sesongen)



1 ny Scorestreak - Combat Bow



6 nye moduser - Aim High, Snipers Only, Cranked Moshpit, Cranked Demolition, Blueprint Gunfight, Ransack (i løpet av sesongen)



Zombier:



1 nytt kart - Reckoning



1 nytt vidundervåpen - Gorgofex



1 ny feltoppgradering - Mister Peeks



2 nye fiender - Uber Klaus og Kommando Klaus



1 ny støttegjenstand - Combat Bow



Nye Grief-arenaer



Reckoning Directed-modus (i løpet av sesongen)



Team Cranked-modus (i løpet av sesongen)



Krigssone:



Verdansk Stadium POI-oppdatering



2 nye moduser - Stadium Resurgence og Deadline



1 ny kontrakt - Satellite Hijack



Alle moduser:



4 nye våpen - PML 5.56, ABR A1, boksehansker, Gravemark .357 (i sesongen)



3 nye pakker - Commander Battlemen, I Know What You Did Last Summer, Tracer Pack iDead 2



Sims som ny operatør



Solace som ny Blackcell-operatørbelønning



2 nye tilbehør - 9 mm PM Skull Splitter Barrel og PPSH-41 spiralformet magasin (i løpet av sesongen)



3 nye arrangementer - 90s Action Heroes, Atomic Block Party, Operation: Hell Ride



Du kan se mye av dette i aksjon i sesong 5-lanseringstraileren nedenfor og i veikartet, i tillegg til å lese mer i det siste blogginnlegget.