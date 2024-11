Treyarch sier Game Pass hjalp dem med å drive en stor lansering for Black Ops 6

HQ

Som vi tidligere har kunnet fortelle, har Call of Duty: Black Ops 6 fått en flott start og satt rekorder i mange forskjellige parametere, samtidig som det også har økt salget. Men ikke til alle formater, i stedet har Xbox-versjonen solgt mindre ettersom spillet er inkludert med Game Pass, noe som imidlertid fikk abonnementene til å øke i stedet.

Så har det vært verdt det for Microsoft å inkludere spillet i Game Pass? Svaret ser ut til å være ja, og i et BBC-intervju sier assisterende kreativ direktør Miles Leslie at Game Pass faktisk har hjulpet dem med å oppnå den suksessen de har:

"Det vi har sett er at det har gjort det mulig for folk som kanskje har vært på gjerdet, som kanskje har hatt noe av den friksjonen, som kanskje har tenkt: "Jeg har ikke spilt på en stund", å faktisk komme tilbake og prøve spillet."

Leslie sier at inkluderingen i Game Pass har gitt "en annen mulighet til å virkelig få spillet i hendene på spillere", og som vi vet fra før, er det alltid bra å ha mange spillere fordi det skaper en ringvirkning. Folk ønsker å spille det samme som vennene sine, og har en tendens til å investere i det som er populært.

Kort sagt ser det ut til at vi også kan forvente at fremtidige Call of Duty vil bli inkludert med Game Pass i årene som kommer.