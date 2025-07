Treyarch viser frem en dypere titt på episk Call of Duty: Black Ops 6 Reckoning Zombies-kart

HQ

Activision og Treyarch har vært ganske høylytte om den neste sesongen av Call of Duty: Black Ops 6 allerede, sannsynligvis delvis på grunn av det faktum at det faktisk er innhold å være begeistret for. Etter en jevnere fjerde sesong er den kommende femte lastet med innhold, som vi fortalte deg alt om i går i veikartrapporten.

For Zombies fans som har vært desperate etter nytt innhold og en sjanse til å avslutte sagaen som har utfoldet seg gjennom hele BOPS 6s æra, har vi nå en dedikert trailer som utforsker det kommende Reckoning -kartet. Denne snutten gir oss en titt på det nye Wonder Weapon, de pansrede robotfiendene, den overraskende vertikaliteten på kartet som inkluderer hoppporter for å starte mellom de forskjellige Janus tårnene, og til og med den massive åpne interne strukturen som lar deg hoppe til lavere nivåer med en fallskjerm som bryter fallet ditt.

Det ser ut til at Reckoning kommer til å bli et kart for alle tider, og du kan selv komme til denne konklusjonen ved å ta en titt på den nye traileren nedenfor.