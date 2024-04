Triple-i Initiative er et nytt indieprogram som arrangeres av teamene bak Dead Cells, Vampire Survivors og Slay The Spire.

HQ

Sett kryss i kalenderen, for i april kommer et helt nytt indieprogram fra studioene bak Dead Cells, Darkest Dungeon, Vampire Survivors, Deep Rock Galactic og Slay the Spire.

Det 45 minutter lange programmet sendes 10. april kl. 18.00 BST/19.00 CET og lover å være "no extra fluff, just games". Det digitale arrangementet har fått tittelen Triple-i Initiative og skal etter sigende inneholde avsløringer fra Slay the Spire studioet Mega Crit, Darkest Dungeon utvikleren Red Hook Studios og Terraria teamet Re-Logic.

Dead Cells Utvikleren Evil Empire, som skapte ideen til utstillingsvinduet, beskrev det som et "rett på sak-show fullpakket med kunngjøringer som et kollektiv av studioer, for å snakke direkte til spillerne [uten] vertssegmenter, ingen reklame, ingen sponsing, ingen ekstra fluff, bare spill".

Showet vil bli strømmet på ulike plattformer, inkludert YouTube, Twitch og Steam.

Takk, Eurogamer.