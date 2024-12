"Troller" Rockstar fansen med stillhet 27. desember?

HQ

I stedet for å avdekke nye opptak, delte studioet bare et innlegg på X som markedsførte deres Holiday Sale, med rabatter på eldre titler som GTA V og Red Dead Redemption. Dette har etterlatt fansen frustrert, med mange som uttrykker sin skuffelse på sosiale medier, og beskylder Rockstar for å "trolle" samfunnet.

Datoen hadde blitt et fokuspunkt for spekulasjoner på grunn av fan-teorier, inkludert en populær teori knyttet til tallene i Rockstars salgslenke, som tilfeldigvis summerte seg til 27. Til tross for disse forhåpningene er 27. desember nesten over uten noen trailer i sikte. Reaksjonene spenner fra munter optimisme - "Dere, den 27. er ikke over ennå!" - til direkte frustrasjon, og noen kaller Rockstars stillhet "grusom".

Mangelen på oppdateringer har forsterket utålmodigheten i samfunnet. Klokken tikker nærmere 2025, da GTA VI ryktes å lanseres, og fansen lurer på om denne lange ventetiden til slutt vil lønne seg. Har du fortsatt håp om GTA VI-nyheter før dagen er omme, eller begynner tålmodigheten å ta slutt?