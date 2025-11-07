Trommevirvel, takk... Nytt trommesett for rytmespill på vei inn

HQ

Etter at konseptet hadde ligget dødt i et tiår, begynte det plutselig å komme eksklusive plastgitarer igjen, til og med fra de store tilbehørsprodusentene. I dag finnes det flere flotte alternativer å velge mellom, for eksempel PDP Riffmaster, The InfinaKore "Telecaster Edition" by Drakong og LP Black Tribal Encore/LP Blueberry Burst Pro.

Så for dem som vil spille Rock Band 4, finnes det mange alternativer med flotte plastgitarer, men for dem som vil utfordre John Bonham, Neil Peart eller Peter Criss bak et trommesett, er valgmulighetene mer begrenset. Derfor er vi glade for å kunne melde at CKRD nå har lagt ut en teaser-video som avslører at de har et nytt trommesett i plast på trappene.

Trommene vil bli presentert tidlig i 2026 og slippes neste år, noe som gir deg alle muligheter til å gjenoppta din Rock Band 4 -karriere (hvis du eier spillet, det vil si; det ble nylig fjernet fra digitalt salg, så hvis du gikk glipp av sjansen din, må du se etter en brukt plate). Det eneste som mangler nå, er et nytt spill ... for hvem sier vel nei til Rock Band 5 eller Guitar Hero IV?