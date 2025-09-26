Trophée des Champions mellom PSG og Marseille vil finne sted i Kuwait i januar neste år

HQ

LFP (ligaen for profesjonell fotball i Frankrike) har offentliggjort dato og sted for Trophée des Champions, "Champions Trophy", eller den franske supercupen, som spilles mellom vinnerne av Ligue 1 og Coupe de France. Ettersom Paris Saint-Germain både vant Ligue 1 og Coupe de France, vil PSG i stedet møte Ligue 1-tvåeren, Olympique Marseille.

Nok en Classique (denne uken gikk den første av stabelen, og PSG tapte 1-0 samme kveld som Ousmane Dembélé vant Ballon d'Or). Og nok en gang vil den finne sted veldig langt fra Frankrike, i Kuwait, det lille landet i Persiabukta.

De siste utgavene av Trophée des Champions har blitt avholdt langt fra Frankrike. I 2024 fant det sted i Doha. I 2021 og 2022 ble cupen arrangert i Tel Aviv i Israel. Tidligere har den blitt arrangert i Marokko, Kina, Gabon, USA, Tunisia, Canada...

En annen endring fra for tre år siden som har festet seg, er datoene: I stedet for sommeren, vil den nå finne sted 8. januar 2026. PSG har vunnet hver eneste utgave siden 2013, med unntak av 2021, da de tapte mot Lille. Vil Marseille, som sist vant Trophée i 2011, overraske PSG igjen?