Dembélé vant "med bred margin", sier L'Équipe-redaktøren: "En klar og umiskjennelig Ballon d'Or"

HQ

Ousmane Dembélé løftet Ballon d'Or mandag kveld i Paris, til stor glede for PSG-fansen som feiret i Paris' gater (til tross for at PSG en time tidligere tapte mot Marseille i le Classique og mistet ledelsen i Ligue 1. Dembélé var favoritt, men mange trodde at Lamine Yamal kunne ta seieren.

Barcelona-tenåringen endte på andreplass. Faren hans sa at"noe merkelig hadde skjedd", for han burde ha vunnet, som den beste fotballspilleren i verden (andre anser ham ikke engang som den beste spilleren i klubben). Men stemmene var tydeligvis ikke så tette som noen skulle tro.

Etter Ballon d'Or publiserer L'Équipe en omfattende liste over alle stemmene fra alle de 100 jurymedlemmene (én journalist per land). Den blir ikke publisert før i oktober, men ifølge Vincent Garcia, sjefredaktør i L'Équipe, var Dembélés seier klar (via RMC Sport).

"Hvis jeg skal gi deg et hint, så var det ingen konkurranse, ærlig talt. Ousmane vant med bred margin. Han fikk i stor grad støtte fra våre Ballon d'Or-dommere. Han er en Ballon d'Or-vinner som på forhånd er en autoritet blant våre dommere."

"Vitinha fikk noen førsteplasser, og det samme gjorde Achraf Hakimi, men ikke mange", legger Garcia til. "Ousmane Dembélé vant avstemningen med bred margin på alle kontinenter, enten det var i Afrika, Europa, Sør-Amerika eller Nord-Amerika. En klar og umiskjennelig Ballon d'Or."

I fjor vant Rodri over Vinícius Jr. med bare 41 poeng (Rodri hadde 1170, Vini 1129).