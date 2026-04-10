Troy Baker får selskap av Fred Tatasciore og Florian Clare i Mouse: P.I. For Hire-rollebesetningen

HQ

Det er mindre enn en uke til vi kan hoppe inn i Mouse: P.I. For Hire og oppleve det etterlengtede svart-hvite, gummislange-animerte actionspillet. Lanseringen er planlagt til 16. april på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, og mens vi dekket spesifikasjonene for disse forskjellige plattformene tidligere, er det nå på tide å snakke mer om rollebesetningen som er involvert.

Vi visste allerede at Troy Baker vil lede Mouse: P.I. For Hire som detektiv Jack Pepper, men nå er det også blitt avslørt hvem som gir stemme til en samling av de andre karakterene. Vi blir fortalt at Florian Clare gir stemme til Wanda Fuller, Mouseburgs bosatte journalist, og at Camryn Grimes tjener som Tammy Tumbler, Jacks høyre mus og favoritt tinkerer.

Fred Tatasciore gir stemme til John Brown, eieren av den lokale puben Little & Big, og til slutt dukker Frank Todaro opp som Cornelius Stilton, Mouseburgs beregnende politiker.

Du kan se alle disse stjernene snakke om hvordan det er å være involvert i Mouse: P.I. For Hire i den nye traileren nedenfor.