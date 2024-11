Troy Baker takket først nei til rollen som Indiana Jones

HQ

Hvis du lager et videospill, er det få hender som er tryggere enn Troy Baker til å gi stemme til hovedpersonen din. Fra Joel i The Last of Us til Booker DeWitt i Bioshock: Infinite har han hatt en innholdsrik karriere, og nå kan han legge Indiana Jones til listen over karakterer.

Det var imidlertid nesten ikke tilfelle. I et intervju med GamesRadar avslørte Baker at han takket nei til rollen på grunn av tvil og at han følte seg skremt av den. "Jeg takket opprinnelig nei [til Indiana Jones-rollen] fordi jeg, når sant skal sies, var så redd for at jeg ikke ville klare det", sa han. "Og heldigvis så [stemmeskuespillregissør] Tom Keegan forbi usikkerheten min og oppmuntret meg til å spille meg selv inn på bånd for denne rollen."

Baker beskrev også at det var stor konkurranse om rollen. "Vi så over 1000 personer for denne rollen, så ikke bare konkurrerer jeg med alle disse virkelig talentfulle menneskene, men jeg konkurrerer også med meg selv", la han til. "Og det fine med dette er at det ikke handler om "kan du gjøre et knallbra inntrykk?", men om "kan du hjelpe oss til å føle at dette er en autentisk Indiana Jones?". For det er det som er kjernen i alt dette: Føles dette som en autentisk Indiana Jones?"

Det hele endte med en samtale med MachineGames-teamet, Todd Howard og Tom Keegan, som gikk Baker gjennom historien til Indiana Jones and the Great Circle, noe som fikk ham til å ønske seg jobben enda mer. Baker innrømmer også at han var klar over at Todd Howard i utgangspunktet ikke ville at han skulle spille Indiana Jones, men det ser ut til at hans personlige tvil snek seg inn før det.

Indiana Jones and the Great Circle Indiana Jones slippes 9. desember til PC og Xbox Series X/S.