Troy Baker ville med glede komme tilbake som Indiana Jones

På Comicon Napoli fikk vi sjansen til å ta en prat med den legendariske videospillstemmeskuespilleren Troy Baker og den like legendariske komponisten Austin Wintory. De to har i det siste samarbeidet om å dele noen av spillverdenens beste låter over hele verden. Under intervjuet vårt elsket vi å høre om hvor viktig musikk er for dem, men vi kunne selvfølgelig ikke la sjansen gå fra oss til å spørre Baker om en potensiell Indy-retur.

Baker spilte selvfølgelig Indiana Jones i Indiana Jones and the Great Circle, og fikk ros for sitt arbeid fra ingen ringere enn Harrison Ford. Vår mann på bakken, David Caballero, spurte om han kunne tenke seg å si at han er Indiana Jones igjen, og Baker hadde dette å si som svar :

"Jeg kommer til å overlate det til Bethesda og Lucas og maskinspillene. Hvis Indiana Jones har lært oss noe, så er det at det er så mange historier å fortelle i den verdenen. Hvis jeg får et nytt slag med balltreet for å kunne fortelle en historie, tar jeg gjerne imot det."

Baker forstår imidlertid også at dette kan være et prosjekt som bare blir gjort én gang. "Hvis det er det eneste vi gjør, kan jeg være stolt av det. Vi har gjort en god jobb, vi har laget et flott spill. Jeg er stolt av hver eneste scene, og jeg er begeistret og overlykkelig over responsen vi har fått. Folk elsker det spillet, og det var det vi virkelig satte oss fore å gjøre," sa han.

Ingen direkte Indy-bekreftelse for nå, da, men det er tydelig at rollen etterlot et varig inntrykk på Baker like mye som hans opptreden etterlot et stort inntrykk på oss. Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for mer fra både Baker og Wintory :