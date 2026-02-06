Trump etterlyser en ny atomvåpenavtale etter at New START utløper

HQ

President Donald Trump sier at USA bør erstatte den utløpte atomvåpenavtalen New START med en ny, "modernisert" avtale i stedet for å forlenge det eksisterende rammeverket. I et innlegg på Truth Social torsdag oppfordret Trump kjernefysiske eksperter til å jobbe med en avtale som kan " vare lenge inn i fremtiden", selv om han ikke kom med noen konkrete detaljer om hva en slik avtale vil inneholde eller hvor raskt forhandlingene kan begynne.

Trump har gjentatte ganger kritisert New START som en dårlig fremforhandlet avtale, og hevdet at den legger urettferdige begrensninger på USA. Da avtalen utløp, beskrev han den som en "dårlig avtale" som var " grovt krenket", samtidig som han insisterte på at Washington kunne sikre en sterkere ordning. Tidligere i år sa han at hvis avtalen utløp, "vil vi lage en bedre avtale", noe som signaliserte at han foretrakk reforhandlinger fremfor midlertidige forlengelser.

Presidenten har også gjort det klart at ethvert fremtidig rammeverk for våpenkontroll bør gå utover den bilaterale modellen mellom USA og Russland. Trump har sagt at "en ny traktat må inkludere Kina", hvis raskt voksende atomvåpenarsenal han ser på som en sentral utfordring for det 21. århundrets rustningskontroll. Beijing har imidlertid vist liten interesse for å bli med i forhandlingene, noe som reiser spørsmål om hvor realistisk Trumps visjon om en bredere og mer holdbar atomavtale er...