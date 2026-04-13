Trump går til et sjeldent offentlig angrep på pave Leo: "Han er svak når det gjelder kriminalitet, og forferdelig i utenrikspolitikken"

USAs president Donald Trump har kritisert pave Leo XIV i et uvanlig og direkte angrep på lederen for verdens 1,4 milliarder katolikker, noe som har bidratt til å eskalere spenningen mellom Det hvite hus og Vatikanet.

I et innlegg på Truth Social beskrev Trump paven som "svak på kriminalitet" og "forferdelig for utenrikspolitikk", kommentarer som førte til umiddelbare motreaksjoner fra religiøse skikkelser og katolske samfunn. Uttalelsene ser ut til å være et svar på pavens nylige kritikk av USAs politikk, særlig i forbindelse med Iran-konflikten og innvandring.

Pave Leo XIV, den første amerikanskfødte paven, har i økende grad tatt til orde mot krigen, fordømt det han kalte "krigens galskap" og oppfordret verdens ledere til å søke diplomatiske løsninger. Han har også stilt spørsmål ved om den harde innvandringspolitikken er i tråd med den kristne lære.

Som Trump uttaler på Truth Social:

Pave Leo er SVAK på kriminalitet, og forferdelig i utenrikspolitikken. Han snakker om "frykt" for Trump-administrasjonen, men nevner ikke FRYKTEN som den katolske kirken, og alle andre kristne organisasjoner, hadde under COVID da de arresterte prester, prester og alle andre for å holde gudstjenester, selv når de gikk utenfor, og var ti og til og med tjue meter fra hverandre. Jeg liker broren hans, Louis, mye bedre enn jeg liker ham, fordi Louis er MAGA. Han skjønner det, og det gjør ikke Leo! (...)