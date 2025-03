Trump kutter 175 millioner dollar i støtte til University of Pennsylvania som gjengjeldelse mot transkjønnet idrettsutøver

HQ

Donald Trump oppfyller sitt løfte om å forby transkjønnede kvinnelige idrettsutøvere, og tar det enda lenger, ettersom hans administrasjon har suspendert rundt 175 millioner dollar i føderal finansiering til University of Pennsylvania, tilsynelatende som gjengjeldelse for seieren som Lia Thomas, en svømmer og tidligere student, fikk i 2022, da hun ble den første åpent transkjønnede idrettsutøveren som vant et mesterskap (via AP).

Thomas, som studerte ved University of Pennsylvania (Penn), vant 500 meter frisim for kvinner i 2022, som den første transkjønnede personen som vant i en NCAA-divisjon (collegeidrett). Hun ble uteksaminert samme år. Saken hennes fikk mye oppmerksomhet i mediene, særlig fra konservative medier som Fox News.

Tre år senere, med Trump tilbake i Det hvite hus og en ordre som forbyr transkjønnede idrettsutøvere i kvinneidrett, har hans administrasjon gått løs på universitetet og kuttet bevilgningene under påskudd av at universitetet ikke følger deres tolkning av Title IX, som forbyr kjønnsdiskriminering i skoler og høyskoler, og som tolker "kjønn" som det kjønnet som tildeles ved fødselen.

En talsperson fra universitetet sier imidlertid at de ikke har mottatt noe varsel om inndragningen av midlene, og sier at de alltid har fulgt NCAAs retningslinjer for idrettsutøveres deltakelse. Da Thomas deltok i konkurransen, krevde reglene at utøveren skulle ha fått hormonbehandling i minst 12 måneder, noe Thomas oppfylte. Men etter Trumps ordre den 2025. februar endret NCAA sin regel, og tillater nå bare utøvere med kvinnelig kjønn som kjønn tildelt ved fødselen.