Trump lover å innføre marineblokade i Hormuzstredet for alle skip som skal til og fra Iran på mandag

Donald Trumps administrasjon har varslet en kraftig opptrapping i konflikten med Iran, og det amerikanske militæret vil iverksette en marineblokade rettet mot all skipstrafikk til og fra iranske havner.

Ifølge US Central Command (CENTCOM) vil blokaden tre i kraft 13. april og gjelde for skip fra alle nasjoner som går inn i eller ut av iranske kystområder, inkludert havner i Persiabukta og Omanbukta. Skip som reiser gjennom Hormuzstredet til ikke-iranske destinasjoner, vil imidlertid fortsatt kunne passere.

Tiltaket kommer etter et sammenbrudd i samtalene mellom Washington og Teheran i Islamabad, som ikke førte til en avtale om å forlenge eller forsterke den skjøre våpenhvilen på to uker. Trump har også advart om at fartøy som betaler bompenger til Iran, kan få konsekvenser, samtidig som amerikanske styrker forbereder seg på å rydde miner som angivelig er utplassert i stredet.

Iran har svart med sterke advarsler, og tjenestemenn har uttalt at enhver tilnærming fra militære fartøyer kan bli behandlet som et brudd på våpenhvilen og møtt med makt. Samtidig insisterer iranske ledere på at de fortsatt er åpne for forhandlinger, men bare under det de beskriver som rettferdige og lovlige betingelser.

Hormuzstredet er fortsatt en kritisk flaskehals for den globale energitilførselen, og håndterer rundt 20 % av verdens oljetransporter. Ethvert avbrudd kan føre til ytterligere økonomiske sjokk, ettersom markedene allerede har blitt rystet av flere uker med konflikt.