Trump sier han foretrekker en atomavtale med Iran fremfor å "bombe landet sønder og sammen"

USAs president Donald Trump har gjort det klart at han foretrekker å forhandle frem en atomavtale med Iran fremfor militære aksjoner. Mer spesifikt sa han at USA heller vil inngå en avtale med Iran om ikke-kjernefysiske spørsmål enn å "bombe helvete ut av landet".

Trump sa dette under et nylig intervju om bord på Air Force One fredag 8. februar 2025, der han også understreket at Teheran ikke ønsker konflikt, og antydet at en avtale ville føre til større stabilitet i regionen.

Presidenten nevnte også at han er villig til å utforske nye atomsamtaler med Iran, selv om Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, har blitt utsatt for press fra militære ledere som oppfordrer ham til å oppheve et mangeårig forbud mot atomvåpen.

Teheran står imidlertid fast på sin posisjon, og Khamenei anklager USA for å ha forrådt den forrige atomavtalen. Foreløpig gjenstår det å se hvor de diplomatiske samtalene vil føre hen.