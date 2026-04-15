Trump støtter Halo-legenden Martin O'Donnell i høstens kongressvalg

HQ

Tilbake i 2024 rapporterte vi at Bungies tidligere komponist Martin O'Donnell stilte til valg til kongressen i Nevada. Han lyktes ikke den gangen og tapte, men han gjør et nytt forsøk i høstens valg, og denne gangen har han sterkere støtte.

Via X skriver O'Donnell at han er "virkelig beæret over å ha støtte fra president Donald J. Trump", og fortsetter med å si at denne støtten var avgjørende for hans beslutning om å stille på nytt :

"Jeg lovte at jeg ville trekke meg hvis ikke president Trump støttet meg, slik at republikanerne kunne unngå å kaste bort ressurser på en unødvendig primærvalgkamp."

Presidenten selv skriver via Truth Social at det er en "Stor ære å støtte America First Patriot, Marty O'Donnell, som stiller til valg for å representere det utrolige folket i Nevadas 3. kongressdistrikt", og han fortsetter med å forklare sin støtte på følgende måte :

"Marty O'Donnell er en komponist og entreprenør i verdensklasse som kjenner til den America First-politikken som kreves for å skape STORE jobber, kutte skatter og reguleringer, fremme NO TAX ON TIPS, fremme MADE IN THE U.S.A. og være en forkjemper for vår nasjons gullalder."

Mellomvalget finner sted 3. november, og så får vi se hvordan det går med O'Donnell, som kanskje er mest kjent som komponist (sammen med Michael Salvatori) av alle Bungies Halo -spill, i tillegg til Destiny. Etter en større krangel med studioet forlot han imidlertid selskapet og har siden fokusert på sin politiske karriere.