TSM går ut av konkurransedyktig Valorant med "ingen umiddelbar retur i sikte"

Det blir stadig mer vanlig for esportsorganisasjoner å avvike fra scener der de ikke føler at det er riktig støtte eller struktur på plass for å økonomisk støtte deres tilstedeværelse og investering. For dette formål er den neste som tar en beslutning i forhold til dette TSM, som forlater Valorant uten en intensjon om å komme tilbake.

I et innlegg på sosiale medier refererer organisasjonen til strukturen i Valorant esports-scenen som grunnen til at den drar, og bemerker at økosystemet rett og slett ikke gir plass og rom for lag under Tier 1 Valorant Champions Tour krets.

"Etter et tiår i Valorant planlegger vi å forlate plassen uten umiddelbar retur i sikte.

"Vi vil takke Riot for deres fortsatte forsøk på å restrukturere Tier 2-økosystemet til det bedre, og for å skape et spill vi alle elsker. Vi utvider vår dypeste takknemlighet til alle spillerne våre de siste 5 årene som har gjort historien innen denne esport mulig.

Med denne avgjørelsen i bakhodet har TSM offentliggjort alle sine tre Valorant -lag, inkludert hovedlaget på herresiden, Academy -laget og Game Changers -laget som regnes som TSM X.