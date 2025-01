TSM har oppløst sin PUBG: Battlegrounds -tropp

HQ

TSM har bestemt at det er på tide å gå i en annen retning når det gjelder sin konkurransedyktige PUBG: Battlegrounds innsats. Organisasjonen har kunngjort at den oppløser sitt PUBG-team, noe som betyr at de fire spillerne som tidligere representerte organisasjonen nå står fritt til å utforske andre alternativer.

Til tross for at de kom på andreplass i PUBG Global Championship 2024 i desember, har Aaron "aLOW" Lommen, Luke "luke12" Newey, Kurtis "Purdy" Bond og Pedro "sparkingg" Ribeiro blitt droppet av TSM. Ingen tvil om at troppen vil være en ganske ettertraktet vare med tanke på deres nylige prestasjoner.

Når vi snakker om denne avgjørelsen, legger TSM til: "Vi kan ikke takke dem nok for et utrolig år sammen. Fra den verdensomspennende støtten, til å være det eneste laget som har deltatt i alle 2024 LAN og finaler - det har vært en helvetes tur."

Det er uklart om TSM har planer om å signere nye PUBG-spillere eller om tiden i esport har kommet til en slutt.