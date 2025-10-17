TSM slutter seg til The Finals esports med ny konkurransedyktig liste

HQ

Konkurransescenen for The Finals fortsetter å vokse og blomstre. Embarks actionfylte flerspillerskytespill blir et større navn på esportscenen hver eneste dag, og nå har det tiltrukket seg oppmerksomheten til en annen esport-titan.

TSM har kunngjort at det blir med The Finals esports. Det nordamerikanske laget har signert en liste over tre spillere som vil representere det ved fremtidige arrangementer, og når det gjelder hvem disse personene er, er de "Visions", "Apollo" og "Arko".

Når det gjelder når vi neste gang kan forvente å se dette laget i aksjon, er TSM et av de nordamerikanske kvalifiserte lagene for The Grand Major 2025, som vil bli avholdt på DreamHack Stockholm mellom 28. og 29. november.