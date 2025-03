TSMs Apex Legends -tropp deler veier med sine to siste spillere

HQ

Det er uklart hva den nåværende planen er for TSMs engasjement i det konkurransedyktige Apex Legends -rommet, ettersom esportsorganisasjonen har mistet alle sine tidligere spillere. I februar forlot trener Payton "Talmadge" Koski og spiller Evan "Verhulst" Verhulst laget, og nå går de to andre spillerne også videre.

I løpet av de siste to dagene har både Nelson "zap" Bangs og Jordan "Reps" Wolfe forlatt TSM, noe som betyr at organisasjonen ikke har noen Apex Legends spillere eller trenere som for øyeblikket er signert. Det er uklart om dette betyr en utgang fra esport eller i stedet bare en enkel gjenoppbygging, men det er et svar TSM må gi snart, ettersom neste sesong av Apex Legends Global Series starter snart.

Selv om TSM ikke hadde det beste 2024, har organisasjonen lenge vært en av Apex Legends mest suksessrike, og vant til og med Championship tilbake i 2023 og ble ansett som verdensmestere for den sesongen.