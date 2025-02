Tundra Esports er BLAST Slam II Dota 2 mestere

HQ

En av årets første store Dota 2 -turneringer har kommet til en slutt. Arrangementet BLAST Slam II ble avsluttet i helgen, og i løpet av det så vi 10 av de beste lagene fra hele verden på vei til København, Danmark for å kjempe om en del av en premiepott på 1 million dollar. Nå som dette arrangementet er avsluttet, har vi en seierherre å rapportere om.

Etter en dominerende grand finale, Tundra Esports beseiret Gaimin Gladiators 3-0, noe som til slutt betyr at organisasjonen er på vei hjem med ikke bare et trofé, men også $ 400,000 XNUMX i premiepenger.

Etter at dette arrangementet nå er over, blir neste turnering for Tundra Esports DreamLeague Season 25, som starter senere denne uken og varer i fjorten dager.