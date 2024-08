Tundra Esports signerer et Web3-partnerskap med Ethlas i forkant av The International

HQ

Esports-toget ser aldri ut til å stoppe. Mens mange store begivenheter ble avsluttet de siste par ukene, vil neste måned se starten på enda en titan i sektoren: Dota 2s The International 13.

Dette arrangementet vil løpe helt frem til 15. september og vil se de beste lagene fra hele verden delta og kjempe for å bli kronet til mester og snappe den største delen av premiepotten, og for å sikre at de har den beste sjansen til å komme tilbake til fjelltoppen etter å ha blitt kronet The International 11 vinnere, Tundra Esports har signert et Web3-partnerskap for turneringen.

Nærmere bestemt samarbeider Tundra med Ethlas for å fremheve handelsplattformen Gambit, og for å legge til ytterligere 100 000 dollar i premiepotten til arrangementet. Det er ingen omtale av den nøyaktige verdien eller lengden på dette partnerskapet, men Tundra eier og medadministrerende direktør Maxim Denim har snakket litt om avtalen.

"Hos Tundra leter vi hele tiden etter nye måter å engasjere publikum på en autentisk og meningsfull måte, og vi håper at dette partnerskapet vil åpne opp for nye muligheter for alle Tundra-fans over hele verden."

Hvor stor suksess tror du Tundra vil ha på The International i år?