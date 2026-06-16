Tunisia sparker Sabri Lamouchi etter 5–1-tapet mot Sverige – den første treneren som blir sparket etter bare én VM-kamp

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Uke 1 av VM har allerede gitt sjokkerende nyheter, fra de mest virale til de mest overraskende, som å se noe som nesten aldri har skjedd på dette stadiet: en trener blir sparket midt i turneringen. Det skjedde med Tunisias trener Sabri Lamouchi, som ble sparket umiddelbart etter at laget hans tapte 5-1 mot Sverige, noe som gjør ham til den første treneren som blir sparket etter bare én kamp i VM.

Det er også sjeldent å se en trener bli sparket under turneringen, og en av de andre tilfellene er også fra Tunisia, Henryk Kasperczak, som ble sparket etter to kamper i VM i 1998, samt Sør-Koreas Cha Bum-Kun, som også ble sparket etter to kamper i 1998.

Ifølge den tunisiske fotballanalytikeren Islam Bouafif begikk Lamouchi «en av de største treningskatastrofene», ved å stille opp med 5 forsvarere og 5 midtbanespillere, sette alle sine angripere på benken, og håndterte byttingene dårlig, ved å plassere en midtbanespiller som vingback, en venstreving på høyre side og ta ut alle defensive midtbanespillere til fordel for angripere.

Hervé Renard bekreftet som ny trener for Tunisia

Avskjedigelsen ble rapportert mandag ettermiddag, og den ble offisielt bekreftet tirsdag morgen med en uttalelse som bekrefter den nye treneren, Hervé Renard. Den franske treneren, som tidligere har vært trener for Saudi-Arabia i to år (han var forventet å fortsette inn i dette VM, men ble sparket i april), samt det franske kvinne-landslaget, Marokko og Zambia, vil ta over umiddelbart tirsdag morgen og ankomme Mexico, der laget har sin base.

Neste kamp for Tunisia er mot Japan (søndag 21. juni, kl. 18.00 CEST, kl. 17.00 BST) og Nederland (fredag 26. juni, kl. 01.00 CEST).