Turtle Beach annonserer Recon Controller til Xbox

Turtle Beach pleier å by på kvalitets spillutstyr, og er kanskje mest kjent for sine headsets. De lager dog også mus, tastatur og kontrollere. Under E3 annonserte de Recon Controller til Xbox One og Xbox Series.

Denne har flere fine funksjoner som blant annet et 3,5mm-uttak for headsets som automatisk får nye funksjoner når de tilkobles, programmerbare knapper, gummihåndtak, avkjølende grep for å motvirke håndsvette samt funksjonen Pro-Aim som lar deg lynraskt senke hastigheten i analogstikkene (fint når du skal skyte noe lite i det fjerne og imidlertidig vil ha lavere hastighet).

Du kan forhåndsbestille Recon Controller på den offisielle Turtle Beachs-hjemmesiden. Prislappen ligger på €59,99 (rundt 600 kroner) og slippes på en enda ikke spikret dato senere i år. Se den korte videopresentasjonen nedenfor.