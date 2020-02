Turtle Beach har solgt over 34 millioner headset i USA på ti år

Turtle Beach startet med å lage en rekke ulike komponenter på midten av 1970-tallet, men i moderne tid har de blitt mest kjente for å lage gaming-headset. Faktisk har de blitt såpass kjente for dette at de nå feirer sitt tiende år på rad som verdens mest populære gamingheadsetprodusent.

Den amerikanske analysegruppen NPD Group kan nemlig avsløre at Turtle Beach har solgt over 34 millioner gamingheadset for konsoller de siste ti årene, og det bare i USA og Canada. Dermed er de på topp både når et gjelder solgte enheter og inntekter. Nå nevner ikke firmaet noe om hvordan tallet ville blitt med PC-markedet innkludert, men det må uansett kunne sies å være imponerende.

Selv sier de at det stadig økende salget nok skyldes at flere kobler seg til internett og at fokuset på sosial spilling blir sterkere for hvert år som går. Undertegnede er en av dem som faller inn under dette siden mitt første møte med selskapets produkter var Turtle Beach Stealth 300 i august 2018 og deretter Elite Pro 2 noen måneder senere.

Salget vil nok ikke akkurat stoppe opp med suksessen til Nintendo Switch og lanseringen av PlayStation 5 og Xbox Series X i høst heller, så vi får se hvor lang tid det tar før de bikker 40 og 50 millioner.

Har du et gamingheadset? Når fikk du ditt første eventuelt?