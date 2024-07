Turtle Beach ønsker å tilbakestille dynamikken for lette spillmuser med Burst II Air

HQ

Turtle Beach Turtle Beach er mest kjent for sine hodesett, men produsenten av periferiutstyr har også sine vanter på en rekke andre tilbehørsområder. Et av disse områdene er gamingmus, der Turtle Beach nylig lanserte Burst II Air, en enhet som er lett, men som likevel har mange av de funksjonene og systemene man forventer og ønsker seg av en gamingmus.

Så selv om den bare veier 47 gram, kan du i Burst II Air finne en 26k DPI/650 IPS optisk sensor, 2,4 GHz trådløs og Bluetooth-tilkobling, opptil 120 timers batterilevetid, seks programmerbare knapper og knapper som lover en levetid på 100 millioner klikk.

For å lære mer om Turtle Beach Burst II Air må du huske å se den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler noen fakta og tanker. Ikke glem å lese vår egen anmeldelse av enheten, som du finner her.