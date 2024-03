TV-serien Fallout er angivelig "nesten som Fallout 5".

HQ

I et nylig intervju med Total Film fortalte showrunneren for Amazon Primes originale Fallout-serie at serien var "nesten som Fallout 5"..

sa Nolan til mediet: "Hvert av [Fallout]-spillene er en egen historie - en annen by, en egen hovedperson - innenfor den samme mytologien. Serien vår står i forhold til spillene på samme måte som spillene står i forhold til hverandre. Det er nesten som om vi er Fallout 5. Jeg vil ikke høres overmodig ut, men det er bare en ikke-interaktiv versjon av det, ikke sant?"

Nolan bemerket også at arbeidet med Fallout lignet på arbeidet med The Dark Knight og The Dark Knight Rises, ettersom det ga ham stor kreativ frihet.

"I min karriere ligger Fallout nærmest arbeidet vi gjorde med Batman-filmatiseringen, der det er så mye historiefortelling i Batman-universet at det ikke finnes noen kanonisk versjon av det, så du står fritt til å finne opp din egen", sa han.