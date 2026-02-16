Twisted Minds holder seg på topp: Vinner OWCS 2026 Bootcamp før sesongen

HQ

På slutten av 2025 ble esportsorganisasjonen Twisted Minds kronet Overwatch Champions Series-mester, etter at de beseiret Al Qadsiah på en overbevisende 4-1 måte. Det resultatet betydde at Twisted Minds nå har et mål på ryggen, med hvert lag som kommer for tittelen og leter etter sitt pund kjøtt. Så langt er Twisted Minds fortsatt på topp.

Vi sier dette nå som det første arrangementet i 2026-sesongen er over. Pre-Season Bootcamp ble avsluttet i går, og i den store finalen fikk vi se Twisted Minds beseire Crazy Raccoons på en også ganske overbevisende måte. Resultatet ble 4-1 i favør av de forsvarende mesterne, noe som betyr at de begynner sesongen i god form og form og med $ 15,000 15,000 som faller inn på bankkontoen deres for deres prestasjoner.

Når det gjelder hva som skjer videre for Twisted Minds, vil teamet delta i EMEA Stage 1-prosedyrene når det starter 21. mars.