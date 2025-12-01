Twisted Minds kronet Overwatch Champions Series World Finals seierherre

HQ

I løpet av helgen, som en del av DreamHack Stockholm, ble Overwatch Champions Series for 2025 avsluttet, da World Finals ble omtalt og så de beste lagene fra hele verden konkurrere om et trofé og retten til å bli kalt 2025-seier.

Ettersom arrangementet ble avholdt i Sverige, var det ikke mer enn riktig at den store finalen inneholdt to av tre EMEA-lag som kvalifiserte seg, da Al Qadsiah og Twisted Minds møttes i turneringens siste kamp, en gjentakelse av Upper Bracket-finalen som så førstnevnte overvinne sistnevnte på en 3-1 måte.

Den store finalen var derimot en annen historie, da det tydeligvis måtte slå ut Crazy Raccoon for å sikre omkampen motiverte Twisted Minds da de slo Al Qadsiah på en dominerende 4-1-måte, og til slutt løftet trofeet og ble kronet til den beste av de beste for dette årets action.

Alle øyne er nå rettet mot 2026-kampanjen for OWCS, som starter på nyåret.