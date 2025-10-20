Twisted Minds kronet PUBG Global Series 9-mester

HQ

I løpet av den siste helgen ble PUBG Global Series 9 -turneringen avsluttet, med dette som et arrangement der en haug med de beste spillerne og troppene strømmet til Malaysia for å konkurrere personlig om et stykke av en premiepott på $ 300,000 XNUMX. Etter en hektisk uke med action, kjenner vi nå vinneren.

Etter en intens stor finale har Twisted Minds kommet ut på topp, og holdt unna en stigende Virtus.pro med Team Falcons, Gen.G Esports, og Four Angry Men i jakten. Alt i alt var det en ganske dominerende oppvisning fra Twisted Minds, som postet 197 poeng totalt, delvis på grunn av å vinne fire av totalt 18 kamper og sikre topplasseringer i ytterligere fem kamper. Dette var nok til å skaffe seg et forsprang på 40 poeng foran V.P.

Når det gjelder hva som er neste for Twisted Minds, vil det snart måtte forsvare tittelen sin på PUBG Global Series 10 når det skjer fra neste uke.