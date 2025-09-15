Twistzz vil forlate Team Liquid i slutten av uken

HQ

Relativt snart vil Russel "Twistzz" Van Dulkens tid som Team Liquid -spiller komme til en slutt. På slutten av den pågående Fissure Playground #2 -turneringen, som avsluttes så snart den kommende helgen, vil den kanadiske stjernen forlate laget og avslutte en periode som har strukket seg over to år siden han ble gjenforent med organisasjonen.

Når det gjelder årsaken til at denne endringen skjer, har Team Liquid ikke gjort dette klart i skrivende stund, men laget har bemerket at Twistzz overføres fra laget, med en intensjon om å gjenforenes med FaZe Clan, et lag han spilte for i løpet av et par år mellom hans opphold på Team Liquid.

"Vi ønsker å takke Russ for hans fleksibilitet, tilpasning til rollene vi trengte ham i og hardt arbeid for å oppnå sitt beste hver gang han kom til serveren".

I forbindelse med at han forlot Team Liquid, Twistzz forklarte han "Føler meg målløs de siste dagene. Etter Fissure vil jeg lage et lengre innlegg. Foreløpig er jeg veldig glad og takknemlig for å gjenforenes med organisasjonen og spillerne.

"Kommer til å fokusere på den nåværende hendelsen og få denne vaktlisten noen poeng før jeg avslutter.

"Takk nok en gang for den varme velkomsten og støtten."